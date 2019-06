Tempête Miguel : 42.000 foyers toujours privés d'électricité

La vigilance orange pour vents violents a été levée, vendredi soir pour les dix départements concernés. Toutefois, 42.000 foyers étaient toujours privés d’électricité à 21h30, suite au passage de la tempête Miguel, selon le dernier décompte d'Enedis.

Normandie et Aquitaine Nord, régions les plus touchées

Les régions touchées se situent principalement dans l’ouest de la France. La Normandie reste la plus concernée avec 12.000 foyers sans électricité. Ils sont 10.000 à en être privés en Aquitaine Nord, 7.000 en Bretagne et dans les Pays de la Loire, 5.000 dans le Centre-Val de Loire et 1.000 en Poitou-Charentes.

Plus d'un millier d'agents sont mobilisés sur place, indique Enedis, qui précise que la Force d’Intervention Rapide d’Electricité (FIRE) est déployée afin de renforcer les équipes sur les régions touchées.