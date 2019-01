Tempête Gabriel : la RN 118 fermée dès 15 heures en Île-de-France, fortes perturbations prévues

La tempête Gabriel arrive en France mardi après-midi, avec ses fortes chutes de neige et rafales de vent. Météo-France a placé 43 départements en vigilance orange pour neige et verglas ou vent violent et dans plusieurs régions de l'ouest, du centre et de l'est de la France, les déplacements seront perturbés à partir de mardi après-midi. La situation devrait s'améliorer à partir de mercredi matin.

La fermeture de la RN 118 avancée à 15 heures

La Préfecture de police de Paris a avancé de 21 heures à 15 heures, mardi, la fermeture à la circulation de la RN 118, qui dessert le sud-ouest de Paris. Par ailleurs, l'interdiction de circulation à "tous les poids lourds de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes et de transport de matières dangereuses sur l'ensemble du réseau structurant d'Île-de-France" sera effective à 19 heures, au lieu de 21 heures, ajoute la Préfecture de police dans un communiqué.

Des restrictions de circulation dans plusieurs départements

Des restrictions de circulation ont été mises en place dans plusieurs départements, comme dans les Pyrénées-Atlantiques ou dans les Landes.

⚠️ Compte-tenu de ces prévisions météorologiques, des restrictions de circulation seront mises en œuvre, ce jour, à compter de 16h.

Retrouvez les informations dans notre communiqué et restez prudent⬇️ pic.twitter.com/ZP32t1PoYD — Préfet des Pyrénées-Atlantiques (@Prefet64) 29 janvier 2019

#vigilanceOrange vents violents dans les #Landes, vitesse de circulation abaissée à 80km/h sur toutes les routes pour tous les véhicules de 16h à 1h du matin. https://t.co/L1eHJs2HSWpic.twitter.com/sSRhcE6aV8 — Préfet des Landes (@Prefecture40) 29 janvier 2019

D'autres départements ont décidé d'interrompre la circulation des transports interurbains, y compris le transport scolaires, dans la région des Hauts-de-France, l'Essonne ou encore la Marne, mercredi.

#Météo51 ❄️ Tempête #Gabriel

⚠️ En raison des conditions météorologiques annoncées ce soir, @Prefet51 décide d'interrompre la circulation des transports interurbains de voyageurs, y compris scolaires le 30 janvier 2019.

Plus d'informations sur ➡️ https://t.co/17Qjg9M7tjpic.twitter.com/Nh8Scwm4xl — Préfet de la Marne (@Prefet51) 29 janvier 2019

⚠️❄️ ️14h00 - Actualisation de la #VigilanceOrange météo neige et verglas dans la #Somme

Cumuls de neige revus à la hausse.

Suspension des transports scolaires, scolaires adaptés et interurbains le mercredi 30 janvier https://t.co/1UFH3D1Rnl@acamiens@Somme_fr@VigiMeteoFrancepic.twitter.com/P40sFfPAe5 — Préfet de la Somme (@Prefet80) 29 janvier 2019

Le ministère des Transports rappelle de son côté la vigilance à observer sur tout le réseau secondaire des départements concernés, avec des risques de verglas. Dans l'ensemble, les préfectures conseillent d'éviter de se déplacer de mardi soir à mercredi matin.

La vigilance de mise sur le rail

Côté train, la SNCF a appelé les voyageurs à "anticiper leur départ", alors que "des ralentissements ne sont pas à exclure". Les différents comptes Twitter des lignes de Transilien et RER conseillent de télécharger l'application SNCF ou de visiter le site du Transilien.

[#Neige ] ❄️ Météo France annonce des chutes de neige et des vents forts en Ile-de-France, ce mardi soir et demain. Nous vous conseillons d’anticiper vos trajets. Restez attentifs à l’info trafic : en gares, sur Twitter ou sur les sites et applications RATP et SNCF #RERB ❄️ — RER B (@RERB) 29 janvier 2019

Sur son site, la RATP rappelle également que des perturbations sont susceptibles d'affecter son réseau. "Nous vous conseillons d'anticiper vos trajets et de consulter régulièrement l'état du trafic sur les différents canaux d'information mis à votre disposition : ratp.fr, Appli RATP, comptes Twitter des lignes, écrans d'information en station, en gare et aux arrêts de bus", est-il indiqué.