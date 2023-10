Tempête Ciaran : les digues de la façade atlantique vont-elles tenir ?

La tempête Ciaran fait souffler un vent d'inquiétude sur tout le littoral atlantique jusqu'aux côtes de la Manche. Des vents pouvant atteindre 150 km/h sont attendus et seront accompagnés de vagues très importantes de six à huit mètres de haut. À Noirmoutier, on se prépare au pire.

Renforcer les digues

Deux jours après le passage de la tempête Céline qui a provoqué l'effondrement de 50 mètres de digue, et alors qu'une autre tempête est prévue pour ce milieu de semaine, l'heure est à l'inspection générale de tous les ouvrages. Le verdict n'est pas franchement rassurant. Selon les sondages effectués par Martin de la société Géotec, spécialisée en étude des sols. "Sur quasiment un mètre de profondeur, on n'a pas de résistance du tout dans notre sondage, on a quasiment que du vide, du matériau qui s'est lessivé avec la mer...", observe-t-il.

Le président de la communauté de communes, Fabien Gaborit, est pleinement conscient qu'il faut renforcer les digues. Depuis samedi, lui et ses équipes se mobilisent. "Sur la défense contre la mer, du matériel supplémentaire va arriver sur l'île. Des camions avec des roches, des pelleteuses supplémentaires, et on refait une cellule de crise mercredi. Il faut qu'on soit prêt", lance-t-il. Les vacanciers présents sur place pourraient se voir demander de quitter l'île avant la fermeture éventuelle du pont. Une nouvelle dépression est annoncée pour le week-end prochain.