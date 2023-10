Tempête Ciaran : pourquoi elle pourrait ressembler à celles de 1999

Fortes rafales, grosses vagues, risque de débordement de la mer... La dépression Ciaran se rapproche des côtes atlantiques françaises. Selon les prévisions de Météo-France, elle devrait arriver entre mercredi et jeudi sur la côte bretonne, avant de s'enfoncer dans les terres du quart nord-ouest. Jeudi, de fortes précipitations sont attendues sur l'ouest de la Corse et sur ses reliefs. S'il faut rester prudent, beaucoup comparent déjà cette tempête à celles, dévastatrices, qui ont touché la France en 1999.

En 1999, les "tempêtes du siècle"

Le 26 et 27 décembre 1999, deux tempêtes successives ont ravagé la France l'une après l'autre. La première, baptisée Lothar, a frappé le nord du pays, et la seconde, Martin, le sud, à quelques heures d'intervalle. 92 personnes ont perdu la vie en France, au moins 2.000 ont été blessés et les dégâts matériels étaient estimés à 19 milliards de francs... La catastrophe est telle qu'elles ont été considérées comme les "tempêtes du siècle".

Des rafales de plus de 150 km/heure ont été mesurées dans de nombreuses villes, comme à Metz (155 km/h), à Colmar (165 km/h), à Orly (169 km/h), mais aussi à Royan (194 km/h), sur l'île d'Oléron (198 km/h) et à Mandelieu-la-Napoule (205 km/h), selon Météo-France. Au sommet de la Tour Eiffel, le vent a même atteint 216 km/h.

Si la dépression Ciaran est considérée par Météo-France comme un phénomène "dangereux" et pourrait être violente, elle ne devrait pas l'être autant que celles de 1999. "Les valeurs de vent prévues n'ont rien à voir avec les tempêtes de 1999 dans les terres. Les valeurs côtières (voire sur l'intérieur Bretagne) attendues avec Ciaran pourraient être sévères mais l'épisode devrait rester (très) loin de 1999 à l'échelle nationale", affirme l'observatoire français des orages et tornades Keraunos sur X (ex-Twitter).

Les valeurs côtières (voire sur l'intérieur #Bretagne) attendues avec #Ciaran pourraient être sévères mais l'épisode devrait rester (très) loin de 1999 à l'échelle nationale. #tempêtehttps://t.co/y8G2ialxyk — Keraunos (@KeraunosObs) October 30, 2023

Il est toutefois recommandé d'être très prudent, de limiter si possible ses déplacements et de faire attention aux possibles chutes de branches ou d'arbres.