Tempête Ciaran : des vents jusqu'à 170 km/h, des pluies modérées... Ce qui est attendu jeudi

La puissante tempête Ciaran circulera sur le nord-ouest de la France dans la nuit de mercredi à jeudi, avant une journée particulièrement agitée, avec de nouveaux départements en vigilance orange en Corse et dans le pourtour de la Méditerranée, selon les prévisions de Météo France. De multiples vigilances orange ou rouge concernent le Nord-Ouest. Le Finistère, les Côtes-d'Armor, la Manche sont en vigilance rouge vent à partir de mercredi soir minuit jusqu'à jeudi à 10 heures. La Bretagne est en vigilance orange dès ce mercredi soir à partir de 18 heures, 19 heures ou 20 heures d'ouest en est, puis les départements limitrophes à 22 heures.

Quinze départements sont en vigilance orange vent entre le Morbihan, les Pays de la Loire, la Normandie, l'Ile-de-France (sauf 77 et 91) et les Hauts-de-France. La sortie de cette vigilance orange vent s'étalera entre jeudi 10 heures pour la Bretagne et 18 heures pour le Nord et le Pas-de-Calais.

Des pointes de 110 à 170 km/h attendues

Sur le littoral du Finistère, des Côtes-d'Armor et du Cotentin, des pointes de 150 à 170 km/h sont attendues, et sur le littoral du Morbihan et localement de Loire-Atlantique, de 130 à 150 km/h. Dans l'intérieur des terres, les rafales atteindront 110 à 130 km/h sur la Bretagne et le Cotentin, davantage sur le Finistère. Elles atteindront 100 à 110 km/h, voire localement un peu plus, de la Vendée aux Pays de Loire à la Normandie, la majeure partie de l'Ile-de-France et l'ouest des Hauts-de-France.

L'océan sera très agité, tout le littoral depuis le Pas-de-Calais jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques est également en vigilance orange vagues-submersion en journée (seul le Nord est en jaune). Des pluies temporairement fortes accompagneront cette tempête, le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Morbihan sont en vigilance orange pluie-inondation jusqu'à jeudi 12 heures.

Des pluies modérées du nord-est au sud-ouest

En marge de la tempête, des pluies modérées circuleront du nord-est au sud-ouest du pays en cours de matinée, puis le sud-est l'après-midi. En soirée les pluies se décaleront sur la Corse en se renforçant, en particulier sur la façade occidentale balayée par un vent de sud-ouest à 100 km/h. La Corse-du-Sud sera en vigilance orange pour orages, pluie-inondation et vagues-submersion, à partir de jeudi 14 heures.

La Méditerranée sera également très agitée, l'est des Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes seront en vigilance orange pluie-inondation à partir de jeudi 14 heures. Des averses persisteront sur la moitié sud et le long de l'Atlantique et de la Manche, poussées par un bon vent d'ouest dépassant encore les 100 km/h du côté du Pas-de-Calais et l'ouest de la Picardie.

Les giboulées seront parfois orageuses en Aquitaine, avec là aussi des rafales à 100 km/h à la côte. Dans l'intérieur de la moitié nord du pays, la tendance sera à l'amélioration et des éclaircies apparaitront. Les températures minimales iront de 6 à 17 degrés en général, autour de 15 en Corse. Les maximales atteindront les 20 degrés sur le pourtour méditerranéen et la Corse, ailleurs elles varieront entre 11 et 15 degrés.