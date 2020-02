Tempête Ciara : "Tout objet anodin peut devenir un projectile très dangereux"

De nombreux dégâts sont à déplorer lundi matin après le passage de la tempête Ciara pendant la nuit. On compte onze blessés, et 130.000 personnes sont privées d’électricité lundi matin. Dans la nuit de dimanche à lundi, plus de 2.000 sapeurs-pompiers ont été mobilisés près de 3.200 fois, notamment dans le Nord du pays particulièrement touché par la tempête Ciara. La zone Ouest semble avoir été davantage épargnée. Plus de 500 pompiers sont encore mobilisés sur le terrain.

>> Retrouvez la matinale du jour de Matthieu Belliard en replay et en podcast ici.

Michaël Bernier, responsable communication de la sécurité civile, dresse sur Europe 1 le bilan des interventions de la nuit de dimanche à lundi : "Cette nuit, nous avons beaucoup d’activités au niveau des services d’incendies et de secours. Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés plus de 3.200 fois, majoritairement sur la zone Nord de la France - 2.700 interventions sur cette zone. Mais aussi un grand nombre d’interventions, environ 700, dans la zone de Paris. Nous sommes pour l’instant à peu près à 500 interventions sur la zone Est, et moins dans la zone Ouest, avec un peu moins de 400."

Appel à la prudence

Le responsable communication de la sécurité civile appelle à la plus grande vigilance en cette période de tempête : "J’appelle les gens à la plus grande prudence dans tous leurs déplacements. Tout objet qui semble anodin peut devenir un projectile très dangereux. Il faut vraiment y faire attention". En outre, deux blessés sont à déplorer parmi les pompiers. "Nous avons parmi nos effectifs deux blessés légers. Il faut vraiment être très vigilant" recommande Michaël Bernier au micro d’Europe 1.

Vigilance accrue en Corse

La tempête Ciara n’épargne pas la Corse qui est balayée par des vents violents lundi matin. Une journée de vigilance particulièrement accrue s’annonce pour les services d’incendies et de secours dans la région : "Je vous rappelle que la semaine dernière, en Corse, nous avions un feu de forêt qui avait une importance notoire avec plus de mille hectares brûlés. Donc c’est une journée de vigilance accrue pour les services d’incendies et de secours en Corse".

En outre, plusieurs foyers sont privés d’électricité lundi matin dans la région. "Les services EDF-GDF sont mobilisés sur le terrain pour aider la population et remettre le plus rapidement l’électricité dans ces zones touchées", informe Michaël Bernier au micro d’Europe 1.