Tempête Ciara : affaiblie par la sécheresse, la forêt des Vosges inquiète

La tempête Ciara se déchaîne sur le nord-ouest de l'Europe. En France, 42 départements ont été placés dimanche en alerte orange, Météo-France prévoyant de "fortes rafales" de vent, qui pourraient atteindre les 160 km/h sur les reliefs vosgiens. Denis Dagneaux, directeur de l'Office national des forêts (ONF) dans les Vosges a partagé son inquiétude au micro d'Europe 1.

"Depuis 1999, on est toujours inquiets quand il y a du vent", affirme-t-il. La grande tempête qui avait frappé la France cette année là avait détruit 270 millions d'arbres à travers l'hexagone. Aujourd'hui, la foret vosgienne est d'autant plus fragile qu'elle est déjà affaiblie par deux années consécutives de sécheresse, souligne Denis Dagneaux. "Les chutes d'arbres et de branches sont alors d'autant plus importantes."

Une "tempête silencieuse" frappe depuis 2018

Les conditions climatiques actuelles font craindre à Denis Dagneaux un repeuplement plus difficile en cas de dégâts importants. Outre le réchauffement, il évoque la "tempête silencieuse" qui s’abat sur les Vosges depuis plusieurs mois déjà. "Depuis 2018, une épidémie d'insectes s'attaque aux conifères. La forêt est très fragilisée", prévient-il.

Denis Dagneaux recommande la plus grande vigilance jusqu'à la levée de l’alerte par Météo-France. "Il ne faut surtout pas aller en foret. Maintenant et même juste après l’alerte : des arbres et des branches peuvent tomber, la forêt reste un danger."