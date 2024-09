Télétravail : motivation, productivité, rentabilité... Les entreprises font revenir leurs salariés au bureau

Le télétravail est-il terminé ? Depuis le Covid-19, vous vous êtes sûrement habitués à travailler un ou deux jours par semaine à la maison. Mais certaines entreprises, à l'image d'Amazon, ont demandé à ses salariés de revenir au bureau et à temps plein. Même demande du côté de cette entreprise parisienne de conseil où depuis la fin de l'année dernière, l'ensemble des collaborateurs n'a le droit qu'à un seul jour de télétravail par semaine.

Un jour de télétravail par semaine

Un jour de télétravail autorisé et un objectif pour l’équipe dirigeante de cette entreprise de conseil : rassembler et fédérer les 18 salariés de son site parisien. Du lundi au jeudi, tous répondent désormais présents. "Tout le monde travaille à l'unisson. On fait partie de la même entreprise, on se reconnaît en tant que tel et c'est ce qui permet aussi d'échanger et que ça reste encore humain, ce n'est pas que du virtuel [...] quand on a la possibilité, en se levant de sa chaise, de communiquer ou d'aller voir la personne en deux secondes, ça a tendance à faire avancer les choses plus rapidement", avance Yann Rouveure, l'un des fondateurs de Taléo Consulting.

Une vision que partage Chaima, habituée au 100% télétravail dans son emploi précédent. Désormais business manager, elle apprécie ce retour en présentiel. "J'ai ma collègue à côté de moi et donc quand je fais un mail et que je ne suis pas trop sûre de moi sur la formulation, je lui demande son avis. Ça fait du bien l'interaction sociale", explique-t-elle. La plupart des salariés choisissent le vendredi comme jour de télétravail.