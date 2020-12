Téléthon 2020 : Amir espère "une collecte remarquable" et donnera un téléconcert privé

INTERVIEW

"C'est un honneur de pouvoir contribuer à cette cause importante, qui est un peu dans l'ombre cette année" de crise sanitaire, a souligné samedi sur Europe 1 le chanteur Amir, qui participe au Téléthon 2020, un événement caritatif visant à financer des projets de recherche sur les maladies neuromusculaires et génétiques rares. "Quand on parle de médecine, de santé, on pense tout de suite au Covid. Mais il ne faut pas oublier cet immense nombre de gens qui souffrent de maladies génétiques, de myopathies, et que le Téléthon parvient à aider tous les ans."

"Plus besoin de dons que jamais"

"Je me sens fier de participer à nouveau, d'aider à la collecte de fonds et j'espère que cette année, la sensibilité du public sera accrue parce qu'on en a plus besoin que jamais", a-t-il poursuivi, appelant à un élan de solidarité en cette année de crise sanitaire majeure. "Le Téléthon a besoin de nous. J'espère que ce sera une collecte remarquable."

Concert privé en visio

Les parrains et marraines du Téléthon contribuent tous de manière différente : certains artistes offrent des œuvres d'art, et des chanteurs, dont Amir, offrent un moment musical. Situation sanitaire oblige, ce concert privé sera en visio, "avec celui qui aura remporté ce prix dans la vente aux enchères. Je chanterai les chansons qu'il souhaite et on se fera plaisir pendant un moment", a ajouté le musicien, qui a proposé en avant-goût sur notre antenne une petite improvisation de Stevie Wonder, "Master Blaster".

Il est possible de faire un don au Téléthon en ligne ici. Le chanteur Amir a par ailleurs lancé un autre appel à la générosité sur Instagram : un mouvement pour soutenir la culture, secteur particulièrement touché par la crise. La culture souffre, mais "la culture s'offre", écrit-il. "On demande juste de penser culture au moment de l'achat des cadeaux de Noël".