Téléphones, écrans tactiles... Des distracteurs qui augmentent les risques d'accident de la route

Nouveau week-end de chassé-croisé sur les routes françaises, Bison Futé annonce une journée noir ce samedi. La prudence sera donc de mise au volant, pourtant de plus en plus de distracteurs ont fait apparition dans nos véhicules. Téléphones, écrans tactiles et même la radio sont des éléments qui peuvent causer de nombreux accidents sur la route. Un danger pourtant bien connu des automobilistes.

"Je changeais la musique sur mon téléphone, et j'ai failli me prendre la voiture en face"

Pauline a toujours son téléphone à portée de main. Pour changer de musique, consulter le GPS, ou encore pour prendre un appel. Une habitude qui lui a déjà valu quelques frayeurs : "J'allais au travail et dans ma voiture, je changeais la musique sur mon téléphone pendant que je conduisais et j'ai failli me prendre la voiture en face. Par chance, j'ai freiné à temps, mais 30 secondes plus tard, c'était fini, je lui rentrais dedans".

Consulter son téléphone est interdit par la loi, mais pas les écrans intégrés aux véhicules. Eux sont tout aussi dangereux. Ils augmentent le temps de réaction des conducteurs de 60%, précise Adrien Balet, en charge de l'étude de l'association Assurance : "Lorsqu'ils utilisent un distracteur, les conducteurs vont tout simplement faire énormément d'aller-retours qui durant en moyenne une demie seconde entre l'écran et la vision centrale. Il y a vraiment un impact énorme sur les risques d'accident pour nous, mais aussi pour les autres".

Les experts recommandent donc de préparer sa playlist et de programmer son itinéraire avant de démarrer son véhicule.