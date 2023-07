Sur Tinder, 66% des utilisateurs sont déjà mariés ou en couple, indique une étude.

Trouver l'amour sur Tinder serait donc bel et bien une chimère. C'est en tout cas ce que semble indiquer cette étude publiée le 23 juin dernier sur le site de la société d'édition Mary Ann Liebert, Inc, relayé par NBCNews et TF1Info. Car elle révèle, en effet, qu'environ 66% des personnes inscrites sur l'application de rencontre sont en réalité... en couple, voire mariées. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont interrogé 1.387 utilisateurs de la plateforme, âgés de 18 à 74 ans, et les ont invités à se prononcer sur leur niveau de satisfaction à propos de l'application et leurs motivations lorsqu'ils s'y connectent.

L'étude indique également que seule une petite moitié d'utilisateurs (50,3%) souhaite réellement faire des rencontres s'inscrivant sur Tinder. L'autre moitié ne comptant même pas aller jusqu'au rendez-vous physique. Un constat que semble d'ailleurs partager la direction de la plateforme. "Globalement, 40 % des membres de Tinder déclarent rechercher une relation à long terme, contre 13 % à la recherche d'une connexion à court terme", a indiqué un porte-parole de l'application, cité par NBCNews.

Booster l'égo et la confiance en soi

Selon l'étude, cet autre moitié d'utilisateurs, désintéressés à l'idée de rencontrer quelqu'un bien qu'inscrits sur une plateforme... de rencontres, utiliserait Tinder comme une simple source de divertissements. Multiplier les "matchs" (lorsque deux utilisateurs se "like" mutuellement) permettrait ainsi de booster leur égo et leur confiance en eux. Ainsi, "ceux qui veulent de réelles rencontres ont une probabilité plus faible d’y parvenir, car moins d’utilisateurs partagent cet objectif", indique Germano Vera Cruz, coauteur de l'étude et professeur de psychologie à l’université d’Amiens.

Créée en mai 2012, Tinder permet de "liker" le profil d'autres utilisateurs en faisant glisser la photo du profil de la personne vers la droite. Et ainsi d'entrer en contact avec ladite personne, à condition qu'elle ait, elle aussi, liké notre profil. Si la plateforme n'obtient qu'une note médiocre de 2,39 sur 5 auprès de ses utilisateurs, elle reste l'application de rencontre la plus téléchargée parmi les 18-25 ans. "Tinder a été téléchargé plus de 530 millions de fois et a créé plus de 75 milliards de correspondances", fait notamment valoir le porte-parole de l'application. Tinder permet d'ailleurs, depuis la fin de l'année dernière, d'indiquer clairement ses intentions - relations sérieuses, aventure sans lendemain etc... - lors de la création du profil.