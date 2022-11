Boxe, escalade, aquabike... Ces sports qui peuvent booster notre confiance en soi

Il existe beaucoup de méthodes pour booster sa confiance sn soi, et parmi toutes celles-ci, il y a la pratique d'une activité sportive. C'est ce que démontre la coach Anouk Garnier dans l'émission Bienfait pour vous. Au micro de Julia Vignali et de Mélanie Gomez, l'entraîneuse explique que pour "atteindre ses objectifs, la confiance en soi est primordiale". Et certaines pratiques sportives sont très efficaces pour trouver cette confiance.

Sports de combat et d'appréhension

La boxe par exemple, et les sports de combat, fonctionnent très bien, souligne l'athlète. Qui mentionne également les sports avec de l'appréhension, et notamment l'escalade. "Si on a une petite appréhension de la hauteur, l'escalade vous permet de vous rendre compte que vous progressez aussi au niveau de la difficulté des voies, donc c'est pas mal", assure-t-elle sur Europe 1.

Aussi, le yoga permet d'amplifier une confiance en soi. "On va se rendre compte qu'on est de plus en plus souple. On va mieux maîtriser les poses, être plus en équilibre, et mieux dans son corps, donc c'est aussi important", détaille Anouk Garnier.

Des activités qui vous plaisent

Mais si ces activités ne vous plaisent pas, pas de panique. "La priorité, c'est de choisir quelque chose qui vous plaît parce que vous allez vouloir le faire régulièrement, donc quand on le fait régulièrement, on est motivé et on progresse plus vite", convient la coach.

Julia Vignali, par exemple, pratique l'aquabike. Une activité qui est bonne pour la confiance, souligne Anouk Garnier. "Vous allez avoir des résultats physiques. Vous allez pouvoir progresser, sur la vitesse ou le temps de travail que vous allez faire sur l'aquabike", étaye l'athlète, qui donne un conseil global : "Focalisez-vous sur les progrès que vous faites parce que souvent, on se focalise sur 'je n'arrive pas à faire ça'. Vous pouvez noter les progrès, et même vous filmer un petit peu".