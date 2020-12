LA QUESTION SEXO - Peut-on vraiment rencontrer l’âme sœur sur les sites de rencontres ?

Pour les célibataires, il n'est pas toujours évident de faire des rencontres, a fortiori pendant le confinement. Le recours à une application, comme Tinder, peut alors se révéler utile. Mais trouver l'âme sœur est une autre paire de manche. Sylvain, un auditeur de l'émission Sans Rendez-vous, n'arrive pas à trouver la perle sur ces sites de rencontres et s'en inquiète. La sexologue et psychanalyste Catherine Blanc lui a répondu mercredi sur Europe 1.

La question de Sylvain :

"Je vais beaucoup sur les sites de rencontres et j'en fais quelques unes de sympa, mais je ne trouve pas la perle rare. Est-ce parce que c'est un peu glauque comme façon de démarrer une histoire d'amour ? Peut-on vraiment rencontrer l'âme sœur quand ça démarre sur la toile ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Il n'y a pas qu'un seul lieu de rencontre. La question c'est : qu'est-ce qu'on fait des occasions de rencontres, qu'elles soient sur la toile, dans la vraie vie, dans le cadre du travail, dans le cadre des relations amicales. C'est ce qu'on en fait qui fera que cette relation va prendre un peu plus de densité et qu'on va pouvoir y asseoir une confiance. La problématique de la toile, c'est l'idée de faire des rencontres comme on va au magasin : je vais essayer ce paquet de lessive, et puis un autre sans prendre le temps d'aller au-delà de la simple image, par exemple.

Sur les sites de rencontres, on va d'un côté ou de l'autre, on élimine en fait.

Oui, on 'matche'. On ne matche pas des gens avec qui, si on les avait rencontrés dans la vie, on serait tombés en pâmoison. Donc en réalité on s'empêche de découvrir un peu plus profondément la possibilité d'un échange avec l'autre.

Les sites de rencontres sont un peu un supermarché, alors qu'on peut laisser faire le hasard de la vie. Parfois on peut rencontrer des gens sur le lieu de travail ou chez des amis, ou au cours d'une soirée où finalement la magie va opérer mais d'une façon beaucoup plus simple, non ?

Vous avez tout à fait raison. C'est exactement comme si vous étiez dans un système de jeu : vous avez gagné 10 euros avec votre ticket, mais au lieu d'être tout content de vos 10 euros vous vous dites que vous allez les rejouer pour gagner encore plus. On n'est jamais dans le plaisir de ce qui se joue. Pendant que j'ai matché cette personne-là, il y a derrière une autre qui aurait été beaucoup mieux.

Et donc ça peut être extrêmement triste parce que c'est exactement la même chose dans la vie : est-ce que j'ai bien intérêt à me promener en tenant la main de mon partenaire, parce que si ça se trouve dans la rue je pourrais en croiser un autre ? On peut faire ça à l'infini. Mais ce qui fait la valeur, c'est la rencontre.

C'est peut-être mieux de n'aller que sur un seul site de rencontre, non ?

Il cherche la perle rare donc il va dans toutes les bijouteries. Mais si elle est si rare que ça, elle n'existe nulle part, elle est dans un endroit caché et non pas dans un endroit mis sur la toile. Donc à un moment donné il faut aller progressivement, il faut rencontrer des gens pour de vrai et voir que ce n'est finalement pas ce que l'on cherche peut-être, mais en ayant donné à la relation un tant soit peu de chance.

Sylvain cherche la perle rare, mais d'autres préfèrent avoir un coup de soir. On n'a peut être pas tous envie de la même chose au même moment.

Oui, certains vous vantent la liberté, d'autres vous vendent l'amour ou la cohérence des relations. Mais ce ne sont que des arguments de vente. Au milieu de tout ça, il y a juste des consommateurs ou il y a des énamourés qui cherchent désespérément l'âme sœur. Et d'ailleurs, est-ce que l'âme sœur existe ? On se cherche soi d'une certaine manière. Accepter de rencontrer l'autre, c'est accepter une part de frustration qui n'enlève en rien au charme de l'autre dans la réalité."