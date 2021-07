La conduite, un objet de conflit qui perdure au sein des couples

Sur cette aire d’autoroute, l’affluence est grande. Nombreux sont ceux qui prennent la route des vacances. Et les habitacles des voitures familiales ont encore tendance à ressembler : à droite, madame et à gauche, lunettes de soleil sur le nez et mains fixées au volant, monsieur. Huit hommes sur dix conduisent lors des longs trajets en voiture. Et pas toujours très bien ! Ce serait, en tout cas, l'avis de la copilote d’après une étude de l’Ifop. Dans les couples hétérosexuels, les habitudes sont difficiles à défaire et la conduite masculine serait une source de conflits.

"J'ai toujours été habitué" à conduire

"J’aime bien la place du conducteur", lance Jean-Marie. Et tout ça, pour lui, ce n’est qu’une question "d’éducation". "J'ai toujours été habitué. Mon père conduisait, ma mère seulement de temps en temps", raconte-t-il.

Beaucoup de copilotes s'en satisfont. Elles lisent, dorment, regardent les paysages défiler. Appuyer sur les pédales, Martine ne préfère pas : elle évite ainsi "les tensions bêtes". "Je n’ai pas envie de l'entendre dire à toutes les cinq minutes : 'Attention à droite, attention à gauche'", imagine-t-elle en souriant.

La conduite est l’une des principales sources de conflits dans le couple

Pourtant, dans d’autres couples, la conduite partagée gagne du terrain. Comme dans la voiture de Lucile et David. "J'aime bien conduire. Je trouve ça plutôt juste que chacun puisse conduire", affirme-t-elle fièrement. Son mari, lui, préfèrerait parfois "conduire plus" même s'il "trouve ça bien". "J'ai extrêmement confiance quand elle conduit, je peux m'endormir. Alors qu'à l'inverse, elle ne s'endort jamais quand je conduis", confie David.

David est loin d’être le seul dans cette situation. Car d’après cette même étude de l’Ifop, le style de conduite est l’un des principaux motifs de dispute dans le couple : 43 % des femmes déclarent avoir déjà eu peur conduite par leur conjoint, contre 36% des hommes.