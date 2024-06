SONDAGE - Législatives 2024 : 61% des Français craignent des émeutes violentes à l'issue des résultats

Le second tour du 7 juillet est déjà dans toutes les têtes. À quoi ressemblera la composition de l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives ? Pour l'heure, nul le sait mais certains partis politiques, à l'image du Rassemblement national, craignent des conséquences d'une potentielle victoire. "Si nous gagnons les élections législatives, alors oui probablement il y aura des manifestations dans les rues", a prédit Marine Le Pen. Et selon notre sondage, CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*, 61% des Français craignent des émeutes et/ou des manifestations violentes à l'issue des résultats des élections, 38% ne sont pas inquiets, 1% ne se prononce pas.

Dans le détail, les moins de 35 ans sont 56% à craindre des débordements : 54% pour les 18-24 ans et 57% pour les 25-34 ans. Une tendance qui augmente dès que l'on passe la barre des 50 ans, puisque les sondés de cet âge ou plus sont 66% à craindre des émeutes et/ou des manifestations violentes à l'issue des résultats des élections législatives le 7 juillet prochain. Les 65 ans et plus y sont les plus enclins, avec 69%.

Même tendance à gauche comme à droite

Le panel des sondés dévoile un avis globalement similaire, peu importe l'opinion politique. Les sympathisants de gauche, regroupant La France insoumise, le Parti Socialiste et Europe Écologie - Les Verts, sont 63% à redouter des débordements violents. Chez les macronistes, 60% d'entre eux appréhendent les résultats des élections législatives.

Quant aux sympathisants de droite, 65% craignent des manifestations violentes, dont 75% pour les Républicains. Chez les électeurs de l'extrême droite dont Le Rassemblement national, 63% les redoutent, 36% non, et le 1% restant ne se prononce pas.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 25 et 26 juin. Échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.