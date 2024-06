SONDAGE - Législatives : le Rassemblement national toujours en tête, la majorité présidentielle reste 3e

Le Rassemblement national en tête au premier tour des élections législatives le 30 juin prochain ? C'est en tout cas ce qu'affirme notre sondage Opinionway* pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche. Si le scrutin avait lieu dimanche prochain, les candidats investis par le parti à la flamme recueilleraient 32% des suffrages, un chiffre en très légère baisse par rapport à la précédente consultation.

Ils devanceraient ainsi ceux du nouveau Front populaire, crédités de 25% des intentions de vote, soit deux points de plus qu'en début de semaine lorsque les principaux partis de gauche n'avaient pas encore validé l'accord de principe pour une union. Quant à la majorité présidentielle, elle n'arriverait qu'en troisième position avec seulement 19% des suffrages.

La majorité en tête uniquement chez les 65 ans et plus

Dans le détail, le vote des jeunes (18-24 ans) est extrêmement partagé avec 35% d'entre eux qui envisagent de glisser un bulletin Front populaire dans l'urne et 35% qui plébiscitent le Rassemblement national. Les candidats de la majorité présidentielle n'obtiendraient que 8% des voix dans cette tranche d'âge.

Ce sont d'ailleurs chez les jeunes que l'alliance de gauche devrait, selon notre sondage, réaliser ses scores les plus élevés. De l'autre côté, le RN séduit particulièrement les 50-64 ans qui voteront, à 42%, pour les candidats du parti à la flamme. Ceux de la majorité présidentielle arrivent en troisième position dans quasiment toutes les catégories, excepté chez les plus âgés (65 ans et plus). Dans cette tranche d'âge, ils obtiendraient 28% des suffrages, soit trois points de plus que le RN et huit points devant le Front populaire.

Le RN très populaire chez les CSP-

S'agissant des catégories socio-professionnelles, les résultats divergent assez nettement entre les CSP- qui privilégient à 48% le Rassemblement national, et les CSP+ qui donnent leur préférence aux candidats du nouveau Front populaire. À noter également un écart de dix points entre les hommes (27%) et les femmes (37%) autour du vote RN.

À l'aune de la proximité partisane des sondés, cette consultation offre peu de surprises... si ce n'est chez les sympathisants des Républicains, divisés en deux camps après l'appel du président du parti, Eric Ciotti, à faire alliance avec le RN. Si 57% d'entre eux voteront bien pour un candidat issus de l'ex-UMP, ils sont tout de même 27% à envisager un vote Rassemblement national. 22% des électeurs de Valérie Pécresse en 2022 comptent également se tourner vers le parti à la flamme. En revanche, 74% des sondés qui ont plébiscité la liste LR de François-Xavier Bellamy aux Européennes resteront fidèles à leur famille politique lors de ces législatives.

* Échantillon de 1.019 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d'un échantillon de 1.050 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.