SONDAGE - 81% des Français favorables à l'incarcération systématique des auteurs de violences physiques en attendant leur jugement

Si les cas de violences physiques, notamment entre jeunes, se sont multipliés ces dernières semaines, les délais de justice sont parfois très longs. Des périodes durant lesquels les auteurs restent en liberté, en attente de leur jugement. Pourtant, 81% des Français seraient favorables au fait d'incarcérer systématiquement les auteurs de violences physiques en attendant leur jugement, selon un sondage CSA pour Europe 1/ CNews/ Le Journal du dimanche*. Seuls 18% des interrogés se prononcent contre.

Dans le détail, quasiment toutes les catégories d'âge sont largement favorables à cette proposition, au-delà de 80%. Chez les 18-24 ans, ce chiffre grimpe même à 89%. Seuls les 35-49 ans sont légèrement moins en accord, avec 24% qui se disent contre l'incarcération systématique des auteurs de violences physiques en attendant leur jugement.

Léger clivage entre les électeurs de droite et de gauche

Des différences existent toutefois en fonction de la proximité politique des sondés. Du côté des électeurs de gauche, 69% se disent en faveur de cette proposition, et 30% sont contre. Parmi eux, les partisans de La France Insoumise et d'Europe Écologie-Les Verts sont les moins favorables à cette idée, avec respectivement 36% et 38% des sondés qui s'opposent à cette incarcération systématique. De leur côté, les électeurs de droite sont favorables à cette idée à 88%, et même à 90% pour les partisans des Républicains.

*Échantillon national représentatif de 1011 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.