SONDAGE - 75% des Français veulent suspendre l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent à des crimes graves

Agression de Samara à la sortie de son collège à Montpellier, passage à tabac mortel du jeune Shemseddine pour avoir parlé avec la sœur de deux de ses agresseurs, meurtre du jeune Matisse, 15 ans, poignardé par un ado du même âge… La violence entre adolescents est partout dans l'actualité. Face à ce déchaînement de violence, le Premier ministre Gabriel Attal a indiqué vouloir "ouvrir le débat" sur le principe d'excuse de minorité.

Un avis partagé par une large majorité de la population. Selon un sondage CSA pour Europe 1/ CNews/Le Journal du dimanche*, 75% des Français sont favorables à la suspension de l'excuse de minorité pour les adolescents qui participent à des crimes graves, comme un homicide. Un chiffre en hausse de près de 6% par rapport à un sondage réalisé par le CSA en juin 2023, qui soulignait déjà que la majorité des Français souhaitait la suspendre lors de violences physiques ou d'homicides.

Les jeunes plus opposés que le reste de la population

Seulement 25% se disent contre l'idée. Dans le détail, l'ensemble de la population se montre assez homogène sur la question. Seuls les plus jeunes se disent moins favorables à la suspension de l'excuse de minorité, puisqu'un tiers d'entre eux s'y oppose. A contrario, les 50 ans et plus sont les plus favorables à cette mesure, avec 77% de oui.

Du côté des catégories socio-professionnelles, 76% des CSP- répondent par l'affirmative à la suspension de l'excuse de minorité, tandis que les CSP+ et les inactifs ne sont d'accord qu'à 74%.

Les sympathisants de Renaissance largement favorable à la suspension

Les Français de gauche sont en revanche bien moins favorables que le reste de la population à la suppression de l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent à un crime grave, avec seulement 59% de oui. Les sympathisants de la gauche radicale (hors LFI) sont les plus opposés à cette idée (43% de non), alors que les militants de La France insoumise sont ceux qui y sont le plus favorables à gauche (62% de oui).

La levée de l'excuse de minorité, lors de certains crimes, séduit en revanche massivement au sein du camp Renaissance, avec 85% de oui, tandis que les sympathisants de droite sont presque unanimes sur le sujet, avec 81% d'intention favorable.

*Échantillon national représentatif de 1011 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.