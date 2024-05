SONDAGE - 68% des Français estiment qu’il ne faut plus subventionner les associations d'aide aux migrants entrés illégalement sur le territoire

68% des Français estiment qu’il ne faut plus subventionner les associations d'aide aux migrants entrés illégalement sur le territoire national. C'est l'enseignement de notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche. En effet, sur les 1011 répondants, une majorité se prononce pour la fin de ces aides, contre 32% qui estiment qu'il faut continuer.

Dans le détail, 66% des hommes interrogés pensent qu'il faut arrêter ces subventions, soit un peu moins que les femmes avec 70% de convaincues qu'il ne faut plus subventionner les associations d'aide aux migrants entrés illégalement sur le territoire national. Selon la tranche d'âge des interrogés, le constat est quasiment similaire à l'exception des moins de 35 ans qui sont plus divisés sur la question. 58% d'entre eux pensent qu'il ne faut pas continuer à aider ces associations contre 41%. Quant aux plus de 65 ans, ils sont une large majorité à vouloir stopper ces subventions avec 76% de répondants favorables contre 24%.

L'appartenance à une catégorie socio-professionnelle n'a pas d'impact particulier sur le résultat de ce sondage puisque 69% des CSP+ estiment qu'il faut arrêter ces aides, 66% des CSP- et également 68% des inactifs.

Division entre la gauche et la droite

L'écart se creuse par ailleurs en fonction de la proximité politique des interrogés. A gauche, 64% des interrogés veulent continuer à subventionner les associations d'aide aux migrants entrés illégalement sur le territoire national quand 36% dit vouloir arrêter. C'est du côté de la France insoumise que l'avis est le plus tranché puisque 72% des répondants estiment qu'il faut continuer à les aider.

A droite, c'est un tout autre constat : une écrasante majorité - 86% - pense qu'il ne faut pas continuer à verser ces subventions aux associations d'aide aux migrants entrés illégalement sur le territoire national quand seulement 14% estiment que si. C'est du côté des Républicains que cette ligne est la plus marquée avec 90% de personnes en faveur d'un arrêt des aides, 7% contre et 3% qui ne se prononcent pas.