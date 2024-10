SONDAGE - 67% des Français favorables à l’emprisonnement de toutes les personnes condamnées, y compris pour de courtes peines

Pour une large majorité de Français, condamnation doit rimer avec prison. Selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, 67% des personnes interrogées se disent favorables à l'emprisonnement systématique de toutes les personnes condamnées (sauf sursis), y compris pour de courtes peines.

En fonction des classes d'âge, les résultats affichent une certaine homogénéité. Les sondés, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, appellent à la fermeté en la matière. On observe un pic à 74% chez les 18-24 ans, massivement favorables à l'emprisonnement systématique des condamnés. S'agissant de la catégorie socio-professionnelle, les CSP- sont plus partisans d'un serrage de vis (72%) que les CSP+ (64%).

77.800 personnes incarcérées en France

Cette question divise en revanche beaucoup plus selon la proximité politique des répondants. À gauche, une infime majorité (51%) des sondés se dit même défavorable à l'emprisonnement automatique de tous les condamnés, y compris pour des peines courtes. Les plus rétifs sont les sympathisants Europe-Écologie-Les-Verts avec 57% de réponse négative.

À droite en revanche, l'emprisonnement systématique des condamnés suscite un large consensus. Près de 8 électeurs des Républicains sur 10 trouveraient la mesure pertinente, tout comme 86% des sondés qui se positionnent à l'extrême droite. Enfin, les soutiens de la majorité présidentielle y sont globalement favorables avec 63% de réponses positives. À ce jour, 77.800 personnes sont incarcérées dans l'Hexagone, selon les données du ministère de la Justice, alors que le nombre de places disponibles s'élevait, en février dernier, à seulement 61.737. 45% des détenus sont âgés de moins de 30 ans et l'écrasante majorité d'entre eux (96%) sont des hommes.