SONDAGE - 63% des Français estiment que la justice protège davantage les coupables que les victimes

La justice française est-elle infaillible ? Pour une majorité de Français, la réponse est non. Selon notre sondage CSA* pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, 63% d'entre eux estiment même que la justice protège davantage les coupables que les victimes. Une opinion particulièrement marquée chez les électeurs de droite.

Selon l'âge des personnes interrogées, les résultats varient peu. Ce scepticisme vis-à-vis de la justice est à la fois perceptible chez les jeunes et chez les plus âgés. Ainsi, chez les moins de 35 ans, six sondés sur 10 estiment que la justice protège davantage les coupables, soit autant que chez les 65 ans et plus. Le chiffre grimpe même à 71% pour la catégorie des 25-34 ans. On remarque tout de même une différence notable de plus de 10 points entre actifs et inactifs puisque ces derniers jugent à 70% la justice plus clémente envers les coupables.

Les électeurs de droite plus sévères

Mais c'est du côté de la proximité politique des répondants que l'on observe les divergences les plus marquées. À gauche, la plupart des sondés (54%) estiment, au contraire, que la justice protège davantage les victimes. Un chiffre qui grimpe même à 65% du côté des sympathisants Europe-Ecologie-Les-Verts.

À droite, en revanche, les sondés remettent davantage en question l'efficacité de la justice. Plus de huit électeurs des Républicains sur dix la jugent plus protectrice envers les coupables qu'envers les victimes. Des résultats à peine différents (78%) s'agissant des sympathisants du Rassemblement national. En ce qui concerne les partisans de la majorité présidentielle, les personnes interrogées se veulent plus nuancées mais une légère majorité (52%) estiment tout de même que la justice protège davantage les coupables.

*Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.