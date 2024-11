Saint-Étienne : un homme menaçant et armé de couteaux tué par un policier municipal

Un individu armé de couteaux a été abattu par un policier municipal mardi en fin d'après-midi après avoir menacé des passants dans une rue commerçante de Saint-Étienne. L'individu a brisé plusieurs vitrines sur son périple avant de s'en prendre à une passante, a indiqué une source policière à l'AFP et qu'Europe 1 a pu confirmer. Le policier a fait usage de son arme de service parce que cet homme, dont l'identité n'est pas encore connue, était "agressif" et "menaçait des personnes" à l'arme blanche, a déclaré à l'AFP le procureur David Charmatz.

Deux enquêtes ont été ouvertes

Après avoir couru derrière plusieurs badauds, il avait retenu une femme âgée avec un couteau sous la gorge, aux alentours de 17H30, en plein centre de la ville, a précisé une source policière. Il est décédé après avoir reçu le coup de feu, et la femme agressée est légèrement blessée à l'arme blanche, selon le procureur. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour comprendre le parcours de cet homme, l'autre pour meurtre au sujet du tir mortel, a ajouté David Charmatz.

Le quartier, proche de la préfecture, a été bouclé et la circulation des tramways interrompue, selon un correspondant de l'AFP sur place. Après 19H00, de nombreux véhicules de police stationnaient au niveau de la ligne de tramway et des badauds se pressaient au niveau des rubalises. Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, et le procureur de Saint-Étienne se sont rendus sur les lieux.