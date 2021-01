Son fils ne lui parle plus depuis la mort de sa grand-mère : "Il garde tout pour lui"

TÉMOIGNAGE

La grand-mère du fils de Tania vient de mourir du Covid-19, à l’âge de 87 ans. Depuis, Tania raconte que son fils ne lui parle plus et est désagréable avec elle. Elle se demande alors pourquoi son fils s’enferme dans le silence et garde tout pour lui. Selon elle, il n’accepte pas que sa grand-mère soit morte du Covid-19. Sur "La Libre antenne" d’Europe 1, Tania se livre au sujet du deuil de son fils et de la fin de vie de sa grand-mère.

"La grand-mère de mon fils vient de décéder, la mère de son papa. Il a 19 ans. Depuis, il est désagréable. Malheureusement à cause du Covid-19, l’enterrement ne sera pas avant dix jours. Je n’arrive pas à parler à mon fils. Dès que je lui parle, il est désagréable. Il m’en veut et en veut à son père. Il en veut à la terre entière. Il n’arrive pas à accepter que sa grand-mère soit décédée du Covid-19. Il n’arrive pas à comprendre comment elle l’a attrapé.

" Elle perdait l’esprit "

Elle était en maison de retraite depuis quatre ans. Elle déraillait, elle racontait des bêtises. Elle racontait qu’il y avait des produits toxiques partout. Avant d’aller en maison de retraite, elle perdait déjà l’esprit. Elle avait un appartement pas loin de chez son fils. Elle avait une femme de ménage qui en a eu marre et est partie. Je l’ai hébergée chez moi. Je dormais dans le salon, je lui avais laissé ma chambre. Le matin, on avait à peine le temps de prendre notre café, qu’elle disait qu’il y avait des produits toxiques dans la cour.

Au départ, je m’entendais bien avec elle. Mais elle n’arrêtait pas. Il fallait que je sorte. Je sortais tous les jours, et mon fils aussi. À l’époque, il était encore mignon. Après, elle est partie en maison de retraite. C’est elle qui a demandé à aller en maison de retraite, elle était quand même lucide. Elle y est restée pendant quatre ans. Puis, elle est entrée à l’hôpital. C’est là qu’ils ont vu qu’elle avait attrapé le Covid-19 malheureusement. Elle avait 87 ans.

Quand mon fils l’a appris, je lui ai demandé ce qu’il se passait. Il m’a répondu sur un ton méchant : ‘Mamie est morte’. Je n’y suis pour rien. Je voulais aller lui parler, mais quand j’ai entendu le ton sur lequel il m’a parlé, je ne suis pas allée vers lui. Je ne peux pas lui parler de sa mamie. Quand il y a un décès dans sa famille, il ne parle pas. Son grand-père est décédé il y a sept ans. C’est un gamin qui ne parle pas.

Il parle avec d’autres personnes, mais pas avec nous. Il garde tout pour lui. Il se met dans son coin, s’en va et c’est terminé. Son père voit les choses différemment, il dit qu’il n’en a rien à faire. Ce n’est pas qu’il n’en a rien à faire ou qu’il ne pense pas à ses grands-parents, c’est qu’il garde tout pour lui. C’est sa façon de faire. Comment se fait-il qu’il n’en parle pas ? Quand son grand-père est décédé, il avait 12 ans. À 12 ans, je comprends, mais à 19 ans, il ne parle toujours pas. "