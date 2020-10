Son compagnon part et revient sans cesse : "J'ai du mal à comprendre et à me positionner"

TÉMOIGNAGE

Après avoir découvert que son compagnon discutait avec d’autres femmes, Tara a pris la décision de mettre fin à leur relation qui durait depuis sept ans. Ce dernier continuait à lui écrire pour lui déclarer son amour les mois suivants. Ils ont fini par se revoir au mois de septembre. Son compagnon lui a alors avoué qu’il hésitait entre elle et une femme qu’il a rencontrée en Thaïlande. Sur "La Libre Antenne", Tara, craignant qu’ils soient retombés dans les travers de leur relation précédente, demande conseil à Sabine Marin dans La Libre antenne, sur Europe 1.

"J'ai une relation qui a duré sept ans avec beaucoup de disputes. En novembre 2019, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai découvert qu’il conversait avec des femmes dans la nuit. J'ai rompu et j'ai mis un certain temps avant de revenir. J'ai travaillé sur ce point avec une psychothérapeute en hypnose. J'ai compris que je me faisais plus de mal que l'inverse. Je ne lui ai jamais caché ce que je trouvais sur son téléphone.

" Je me suis dit que j’allais essayer de l'oublier "

Très régulièrement (après la rupture NDLR), il m’envoyait des déclarations d'amour par mail ou SMS, jusqu'à fin avril. Je répondais, mais j'étais encore sous le coup de la colère. Ne sachant pas sur quoi ça allait aboutir, je préférais ne rien lui dire sur ma thérapie. Je ne pouvais pas le voir encore à l'époque. Fin mai, j'ai eu un déclic. Je lui ai avoué le travail que j'avais fait sur moi en hypnose. Je lui proposais de reprendre notre histoire basée sur la confiance.

Il m'a répondu trois semaines après. On est allés au restaurant. Il m'a dit qu'il avait besoin d'un an de recul. L'après-midi, il est venu chez moi. On s’est retrouvés dans mon lit, et en partant, il m'a fait la bise. Je n’ai pas compris. Puis, plus de son, plus d'image. Pour moi, c’était un échec, il avait pris une autre orientation dans sa vie. Je me suis dit que j’allais fermer la page du livre et essayer de l'oublier.

" Rien ne laissait présager qu'il avait quelqu'un d'autre "

Mi-août, il me relance pour m’inviter au restaurant, mais j’étais en vacances. Début septembre, j'avais très envie de le revoir, je lui envoie un message à mon tour. Nous allons au restaurant, ça se passe très bien. J'avais l'impression de l'avoir retrouvé et que notre histoire redémarrait. Il passe la nuit chez moi. Le matin, je lui dis que je suis très contente de l'avoir revu, mais que je souhaite qu'on parte tous les deux sur de bonnes bases.

Il me répond que pour la première fois de sa vie, il va être franc avec moi. Il m'annonce qu’en début d'année, il est parti en vacances en Thaïlande et qu'il a rencontré une femme, une Thaïlandaise avec qui il a passé six jours merveilleux. Depuis son retour, ils échangent des messages tous les jours. Il me dit hésiter entre elle et moi. Ça a été la douche froide. Rien ne laissait présager qu'il avait quelqu'un d'autre. J’accuse le coup, mais sans rien dire.

J'essayais de savoir ce qu’il ressentait vraiment pour elle. J’essayais de lui expliquer qu’il ne pouvait pas comparer six jours et sept ans de relation. Il me dit qu’elle est sincère, qu’elle l’aime, qu'elle veut venir se marier en France avec lui, mais qu’il est indécis. Le week-end dernier, on n’a pas du tout parlé de cette femme. Le dimanche, je lui ai demandé où il en était. Il s'est mis en colère parce que j’en reparlais. Pour lui, on en avait discuté le weekend précédent, c'était suffisant. J'ai craqué.

On est retombés dans les travers de notre relation passée, où il me reprochait d'être intrusive dans sa vie et qu’il me cachait des choses. On en est restés là. Je suis sûre qu’il va me relancer. J'ai du mal à comprendre et à me positionner clairement. Je le sens très attaché à cette femme. Je l’accepte parce que je l'aime. Je n'arrive pas à l’enlever de ma tête. Depuis le mois de novembre, je pensais à lui tous les jours, même si mon amour était mêlé à de la haine."