Soldes d'hiver : ces astuces pour déjouer les pièges sur les sites de e-commerce

Qui dit coup d'envoi des soldes dit également multitude de pièges à déjouer. Nombre de fausses promotions fleurissent sur internet et certains commerçants n'hésitent pas à gonfler leurs prix juste avant les soldes pour tromper les clients sur des réductions qui n'en sont pas. Une pratique illégale mais fréquemment employée. Il existe néanmoins des astuces pour éviter de tomber dans le panneau.

Il faut d'abord s'équiper des bons outils pour vérifier que le smartphone de vos rêves, par exemple, fait bel et bien l'objet d'une authentique promotion. Et si vous faites les soldes sur Amazon, il est possible d'ajouter l'extension Keepa sur votre navigateur. Elle permet, en effet, de suivre l'évolution des tarifs de l'ensemble des références vendues par le géant du e-commerce.

Traquer les sites de e-commerce frauduleux

Autre bon plan pour des achats sécurisés au meilleur prix : le logiciel France Verif' qui traque les sites de e-commerce frauduleux. "Dès que vous allez sur le produit souhaité, par exemple une paire de chaussures, ce sont 127 robots d'intelligence artificielle qui vont éliminer tout ce qui est "offre indice de confiance" et vous communiquer cette meilleure offre. Et cela permet d'économiser en moyenne pour l'utilisateur plus d'un tiers de leur budget achat", explique son fondateur Laurent Amar.

Enfin, pour réussir vos soldes, il reste la solution plus classique des comparateurs de prix en ligne. Idealo, leDenicheur ou Crosshopper référencent des milliers de sites marchands et vous permettent d'optimiser votre budget shopping en quelques clics.