Sœur André, une des doyennes des Français, a fêté ses 116 ans à Toulon

REPORTAGE

C’est l’une des doyennes des Français. Sœur André a fêté ses 116 ans mardi à Toulon, dans la maison de retraite où elle vit depuis plus de dix ans. Une petite cérémonie a été organisée pour l’occasion, à laquelle Europe 1 a assisté.

Son secret de longévité ? "J'ai travaillé avec courage et bonheur"

Toujours élégante, en chemisier blanc et petit gilet bleu marine, sœur André apprécie la compagnie et n’hésite pas à livrer ses secrets de longévité. "Je n’en sais rien, trois fois j’ai été mourante et je suis toujours là. J’ai travaillé dans ma vie, avec courage et bonheur", dit-elle. Sœur André a été gouvernante dans plusieurs familles, à Paris et en province, avant d'entrer tardivement dans les ordres (à 41 ans).

"J’écoute la radio, les informations. Je prie une partie du temps, mais je ne suis plus très gourmande. Par contre, le chocolat ça y va", assure-t-elle avec malice.

Ses conseils aux enfants : "Soyez généreux, donnez votre cœur autour de vous"

Sœur André, Lucile Randon pour l’état civil, aime également rencontrer des enfants, comme ceux venus chanter spécialement pour elle à l’occasion de son anniversaire. "Soyez généreux, soyez courageux, donnez votre cœur autour de vous et vous ferez des heureux", leur conseille-t-elle.

Mais, alors que peut-on lui souhaiter pour ses 116 ans ? "Que le bon Dieu m’appelle au plus vite. Mais il a la tête dure, il ne m’écoute pas", répond-elle avec humour. Sœur André aura profité de son anniversaire avec un bon repas à midi, et son dessert préféré : une omelette norvégienne.