SNCF : ouverture de la billetterie pour les fêtes, des voyageurs dénoncent des prix élevés

"Les meilleures offres sont en ligne !" : la SNCF promet aux usagers de profiter des bons plans pour les fêtes de fin d'année. Le groupe ferroviaire a ouvert mercredi matin, à 6 heures, sa billetterie pour les trains qui circuleront entre le 15 décembre et le 8 janvier prochains. Cela concerne les voyages effectués à bord des TGV Inoui, Ouigo, Intercités et TER.

Les fêtes arrivent à grands pas et l’heure des retrouvailles va sonner Programmez vos prochains trajets en train dès maintenant en réservant vos billets sur notre appli @SNCFConnect#Retrouvezvous#TeamTrain

https://t.co/dx8dyqSf3Wpic.twitter.com/RIbcVEg5eG — SNCF Connect (@SNCFConnect) October 2, 2024

Colère de certains internautes

Si la SNCF met en avant les différentes cartes de réduction pour attirer les voyageurs, certains sur les réseaux sociaux partagent leur frustration au vu de certains prix élevés. Ainsi, une internaute raille sur X un tarif supérieur à celui d'un "billet d'avion pour voyager en Europe".

Il faut vendre quel partie de son corps pour s'acheter des billets de train #Sncf ? Non mais sérieux ça me coûte plus cher de voyager en France pendant les fêtes que prendre un billet d'avion pour aller en Europe, il faut pas s'étonner qu'on préfère l'avion, les prix ont doublé — Charlène (@ChaLooney) October 2, 2024

Un autre fustige une "honte" pour la SNCF qui lui propose un prix bien plus élevé que l'an passé pour un même voyage.

Une HONTE SNCF !

On se lève pour 6h du matin pour profiter des « réductions » des billets pour Noël. Quelle bonne surprise quand je vois que je paye 2x plus que d’habitude. 151e ! Alors que l’année précédente c’était un total de 85e ! — N. (@KyuubiZ74) October 2, 2024

Pour un Paris-Marseille le vendredi 20 décembre, on trouve d'ores et déjà des prix au-dessus de 130 euros, sans carte de réduction, pour effectuer le trajet à bord d'un TGV Inoui. En ce qui concerne l'offre low-cost Ouigo, le tarif pour ce trajet est moins élevé mais reste malgré tout aux alentours de 100 euros. On notera l'existence d'une offre à 85 euros pour un départ à 14h13, mais celle-ci risque de vite disparaître puisque le nombre de places disponibles à la réservation est déjà limité en ce 2 octobre.

Une hausse des tarifs inférieure à l'inflation en 2024, selon la SNCF

En début d'année, la SNCF a promis de ne pas augmenter ses tarifs au-delà de l'inflation, qui était attendue à 2,6%. "Ça fait deux années où on n'augmentera pas les prix au niveau de nos coûts", a souligné Jean-Pierre Farandou, le PDG du groupe, en février. La hausse des coûts doit atteindre en 2024 entre 4% et 5% pour le TGV, en particulier à cause de l'augmentation des péages ferroviaires (+8%) qui représentent 40% du prix du billet.

Interrogée par BFMTV, la compagnie affirme qu'"entre 2019 et 2023, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 12,7% tandis que les prix moyens de l’offre TGV de SNCF Voyageurs ont augmenté de 5% seulement". Elle rappelle également que la "tarification dynamique" s'applique, c'est-à-dire une hausse du prix d'un billet selon la date et l'ampleur de la demande pour le trajet concerné.