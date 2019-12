SNCF : le taux de grévistes tombe à 9,5%, plus de la moitié des conducteurs en grève

Si le taux de grévistes baisse à la SNCF, les perturbations du réseau se poursuivent car les plus mobilisés restent les conducteurs de trains. Le taux de grévistes à la SNCF est tombé à 9,5% vendredi matin, au seizième jour consécutif de la grève reconductible contre la réforme des retraites, mais plus de la moitié (58,3%) des conducteurs de trains étaient grévistes, a annoncé la direction.

Parmi les personnels indispensables à la circulation des trains, un tiers (32,7%) des contrôleurs et 14,5% des aiguilleurs étaient grévistes, à la veille du premier weekend des vacances scolaires. Tous ces taux sont en baisse par rapport à jeudi, où 11,7% des cheminots, 60,5% des conducteurs, 34,3% des contrôleurs et 17,3% des aiguilleurs avaient cessé le travail. Au premier jour du mouvement, le 5 décembre, plus d'un cheminot sur deux (55,6%) avait été gréviste, d'après la direction.

Pour autant, le trafic reste largement perturbé ce weekend.