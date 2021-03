Sidaction 2021 : "Le Sida existe toujours", alerte Line Renaud

INTERVIEW

"Le sida existe toujours". La campagne du Sidaction s'est ouverte vendredi avec un objectif : récolter des dons afin de financer la recherche contre le VIH, reléguée au second plan en raison de l'épidémie de Covid-19. Le virus continue pourtant de se propager et de tuer des millions de personnes dans le monde. Engagée dans la lutte contre le VIH et le Sida depuis 35 ans, Line Renaud rappelle sur Europe 1 que pour le sida, "il n'y a toujours pas de vaccin".

Première cause de mortalité chez les femmes de 15 à 49 ans

"Le sida existe toujours. Il y a tellement de millions de morts par an", souligne la chanteuse et actrice française. "Dix-sept millions de personnes sont contaminées dans le monde. C'est la première cause de mortalité chez les femmes de 15 à 49 ans, la première cause de mortalité chez les jeunes de 10 à 19 ans."

Et cette année plus encore, l'argent récolté sera essentiel pour aider la recherche, perturbée par la pandémie de Covid-19. Plus généralement, c'est la lutte contre le VIH qui a été mise en péril ces derniers mois. "Le Covid a été très embêtant", confie Line Renaud. Les actions de prévention des associations ont été perturbées. Plus grave encore, le nombre de tests de dépistage du virus a chuté. "C'est important, le dépistage", rappelle l'actrice. "On se fait dépister, on est soigné et on ne transmet plus le virus."

Une soirée hommage

A l'occasion du week-end du Sidaction, France 2 diffuse samedi à 21 heures une soirée hommage à Line Renaud, "Merci Line", figure de la lutte contre le VIH et le Sida depuis plus de trente ans. Une soirée "inoubliable" pour l'actrice.

"C'est une soirée qui m'a touchée énormément et qui touchera certainement le public", confie-t-elle. "Je me suis préparée comme d'habitude sur le Sidaction et quand je suis arrivée, Olivier Mine m'a dit : 'Line, aujourd'hui, ce sont les artistes qui vont vous remercier d'avoir pris cette cause il y a trente-cinq ans.'" Les dons sont possibles jusqu'à dimanche en appelant le 110.