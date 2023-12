SÉRIE CIGÉO - Épisode 5 : les dernières étapes du projet

Pendant une semaine, Europe 1 vous propose une nouvelle série autour du projet Cigéo à Bure dans la Meuse. Un projet industriel hors norme et polémique. Depuis plus de 30 ans, le projet Cigéo est dans les tuyaux et la procédure s'est accélérée ces dernières années.

"L'unique issue pour les producteurs de déchets nucléaires"

La justice a estimé que le projet était conforme à la Constitution, d’intérêt national, d’utilité publique et qu’il respectait bien le droit des générations futures. À ce rythme, il devrait être définitivement validé d’ici 2027.

Le temps presse pour François Zind, l’un des avocats des opposants au projet. "C'est une machine compliquée à arrêter parce qu'il y a énormément de moyens. Pour les producteurs de déchets nucléaires, c'est pour l'instant l'unique issue. J'ai foi dans nos capacités non seulement à nous opposer, mais à proposer aussi des solutions alternatives. On voit quand même qu'il y a une conscience de la société civile importante sur ce legs qu'on va donner aux générations futures", lance-t-il.

Trouver une autre solution d'ici 2150

Si Cigéo voit le jour, les générations futures auront encore une possibilité, celle de trouver d’ici 2150, une meilleure solution pour se débarrasser des déchets. Elles pourront alors les récupérer - c’est le principe de réversibilité imposé par la loi - sinon, les déchets radioactifs de Bure seront définitivement stockés sous terre.