Sergueï Jirnov et François Waroux, deux ex-espions, invités d'Europe 1 vendredi à 7h40

C'est le témoignage passionnant de deux anciens espions français et russe, qui viennent de publier un livre. Dans KGB-DGSE, 2 espions face-à-face (aux éditions Mareuil), Sergueï Jirnov, ancien du KGB et François Waroux, ancien de la DGSE, reviennent sur leur métier, aussi scruté que fantasmé. Les deux hommes racontent leur carrière et leurs souvenirs respectifs, entre les manipulations, les rencontres inattendues et les vies personnelles chamboulées par une activité unique et secrète. Ils se confient au micro d'Europe 1, vendredi matin, à 7h40, dans la matinale de Matthieu Belliard.