"Séparatismes" : l'imam de Drancy Hassen Chalghoumi salue un discours "courageux et responsable"

INTERVIEW

Emmanuel Macron s’est attaqué vendredi à un dossier sensible, qui lui a longtemps valu d’être taxé de laxisme par la droite. Lors d’un discours sur les "séparatismes" au sein de la République, le chef de l’Etat a fait plusieurs annonces marquantes, visant notamment à lutter contre la radicalisation islamiste ; il entend notamment porter un coup de frein à la scolarisation à domicile et renforcer l’encadrement des associations. "C’est un discours courageux, responsable, ni le discours de peur de l’extrême-droite, ni un discours victimaire d’extrême gauche", a tenu à saluer samedi, au micro d’Europe Matin, l’imam de Drancy Hassen Chalghoumi, l'un des figures médiatiques de la communauté musulmane.

Pourtant, le discours d’Emmanuel Macron, même s’il a été salué par une partie de la droite, a suscité de vives critiques à gauche de l’échiquier politique. Ainsi, la député européenne La France Insoumise a dénoncé sur Twitter un discours centré sur l’islam "de manière obsessionnelle". Elle estime encore que le président de la République "stigmatise les musulmans […] pour tenter de masquer sa gestion calamiteuse de la crise sanitaire et sociale". "Je n’ai pas été indigné par ce discours", répond Hassen Chalghoumi. "Si le chef de l’Etat ne prend pas cette responsabilité, qui va la prendre ?", interroge-t-il.

"Les Français de confession musulmane ont besoin d’être protégés"

Le monde associatif a également fait part de son indignation aux annonces d’Emmanuel Macron. À titre d’exemple, le président de la Ligue des droits de l’homme, Malik Salemkour, évoque une "inflexion profondément inquiétante". Sur Twitter, des collectifs de lutte contre le racisme et l’islamophobie ont lancé le hashtag #Levraiséparatisme pour dénoncer un discours politique qu’ils estiment susceptible d’entretenir les clivages au sein de la société. "Réveillez-vous !", lâche Hassen Chalghoumi. "Les Français de confession musulmane ont besoin d’être protégés, ont besoin d’autorité. On a besoin de la vigilance. Combien de familles pleurent leurs enfants partis en Syrie et en Irak ? Combien de familles sont victimes de leurs enfants et de leur environnement ?", relève-t-il.