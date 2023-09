Séisme au Maroc : les sapeurs-pompiers volontaires du CASC Appui de Lyon envoyés en renforts

Les États-Unis, les pays de l'Union européenne ou encore Israël proposent leur aide au Maroc, après le séisme qui a violemment frappé la région de Marrakech. La France participe évidemment à cet élan de solidarité international et a envoyé ce samedi soir sur place, six hommes du CASC Appui, la branche humanitaire des pompiers de Lyon. Ces derniers, des volontaires, ont rassemblé près de 300 kilos de matériel de secours en quelques heures, afin de partir le plus tôt possible au Maroc. En effet, "Les minutes sont comptées", explique Julien Fouques, président de la section humanitaire du CASC Appui. "Si les gens sont bloqués, les chances de survie s'amoindrissent au fur et à mesure que le temps passe", explique ce dernier.

Django, le chien sauveteur

Pour retrouver les survivants au plus vite, les sapeurs-pompiers volontaires sont partis avec Django, un chien spécialisé dans la recherche et le sauvetage. "Il va sentir toute effluve, toute odeur humaine qui va sortir des décombres, et il va fixer en grattant et en aboyant. Et après, on va pouvoir faire du dégagement des feuillages du décombre pour retrouver les victimes", détaille Michaël Huot Marchand, sapeur-pompier spécialisé dans la cynophilie.

Une fois arrivée à Casablanca, l'équipe de volontaires devra prendre contact avec les autorités locales à Marrakech, identifier les besoins et "surtout s'adapter", poursuit Julien Fouques. "Au secours qui sont sur place, à la géographie sur place, au climat, aux bâtisses et aux infrastructures pour pouvoir être la plus pragmatique et la plus efficace possible", précise-t-il enfin. La section du CASC Appui prévoit de rester sur place jusqu'à vendredi prochain, mais pourrait très bien envoyer des renforts supplémentaires en fonction des besoins.