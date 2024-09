Sécurité routière : moins de morts sur les routes de France cet été

En août, 291 personnes ont été tuées sur les routes de France métropolitaine, en hausse de 2% par rapport au même mois l'an dernier (285), selon les estimations de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).

Auparavant, juillet avait enregistré une baisse de la mortalité routière de 9%, avec 278 décès contre 306 un an plus tôt. "Le bilan de cet été (juillet-août) est globalement plus favorable que l'été dernier (22 tués de moins, soit une baisse de 4%)", a indiqué Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la Sécurité routière.

"Une hausse de la mortalité de certains usagers vulnérables"

"Mais il y a malheureusement une hausse de la mortalité de certains usagers vulnérables : 12 tués de plus en vélo et 16 tués de plus en deux-roues motorisés", a-t-elle déploré, citée dans le communiqué diffusé lundi. En août, la hausse de la mortalité routière est particulièrement marquée pour les cyclistes (32 tués, soit 9 de plus) et pour les usagers de deux-roues motorisés (97 tués, soit 4 de plus), d'après l'ONISR. En revanche, le nombre de décès de piétons est en baisse (26 tués, soit 7 de moins).

Selon la même source, le nombre de blessés graves (1.546) a enregistré une hausse de 9% par rapport à août 2023. En juillet, 1.687 personnes avaient été blessées gravement (+5%). "La mortalité sur ces 12 derniers mois est en hausse de +6% par rapport aux 12 mois précédents", précise également la Sécurité routière dans son baromètre du mois d'août.

"Dans l'élan des Jeux olympiques et paralympiques et de la rentrée de septembre, prenons la résolution de continuer à viser l'or sur la route avec des comportements responsables", a exhorté Florence Guillaume. Sur les routes d'outre-mer, 15 personnes ont perdu la vie en juillet (-12%) et 25 en août (+39%).