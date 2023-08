Sécheresse : un village de l'Hérault tente de trouver des solutions face au manque d'eau

Robinet ouvert, mais rien ne coule depuis plus d’un mois à cause de la sécheresse des nappes phréatiques. La mairie, la préfecture, l’ARS et Veolia ont œuvré pour mettre en service le nouveau forage à Cessenon-sur-Orb. Même s’il faut attendre la confirmation de l’ARS concernant la qualité de l’eau, les travaux ont porté leurs fruits selon la municipalité.

Un coût pour la commune

"L’eau, que nous avons dans ce forage, est rassurante. Quand on pompe, on a encore de la marge derrière. Dès qu’on arrête de pomper, hop, il se recharge. Donc, aujourd’hui, il est plutôt rassurant au niveau de la capacité", se réjouit Marie-Pierre Pons, la maire de la commune.

Cette bonne nouvelle pour la commune a un coût, reconnaît-elle. Le budget de l’eau et de l’assainissement ne font pas partie du budget général, mais des budgets annexes. "Donc, aujourd’hui, on a une réserve financière dans ce budget. On est parti sans faire les demandes de subventions. Alors, je me suis rapproché de l’agence de l’eau qui m’a dit qu’elle nous aiderait. Je pense que ce sera entre 200.000 et 300.000 euros", espère-t-elle.

Une mise en service le plus vite possible

Les habitants vont devoir, eux aussi, mettre la main à la poche. "Il faut aussi qu’on travaille sur les réseaux, il faut aussi qu’on fasse un maillage plus important avec d’autres villages. On est à 1,20 euro le mètre cube. Mais je pense qu’une augmentation [du prix] de l’eau sera certainement à envisager", justifie Marie-Pierre Pons.

À ce jour, Marie-Pierre Pons va enchaîner les réunions avec tous les acteurs de ce projet. Le but : annoncer la mise en service officielle du nouveau puits aux habitants.