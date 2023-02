«C'est une catastrophe» : dans le nord de la France, la sécheresse inquiète les scientifiques

Partout en France, la sécheresse se fait sentir, comme dans le nord de la France où la pluie se fait très rare depuis plusieurs semaines. Huit millimètres d'eau sont tombés à Lille en plein moins de février. Habituellement, ce chiffre est six fois plus élevé. D'après Patrick Marlière, prévisionniste chez Agate Météo, ce temps sec est une "catastrophe". "Le déficit est très important. On est entre 80 et 90% de déficit pluviométrique sur l'ensemble des Hauts-de-France. Cette sécheresse est plus sèche que les mois de juillet et août 2022", détaille-t-il auprès d'Europe 1.

Un déficit de pluie pour les mois à venir

"Pour retrouver une telle situation sur nos régions, il faut remonter en 1959 pour trouver un mois de février tout aussi spectaculaire par sa sécheresse. Quand on regarde l'état des nappes phréatiques, le niveau est très bas. Elles ne risquent pas de se recharger pour les mois à venir car aucune pluie n'est prévue", ajoute-t-il.

D'après le spécialiste, aucune pluie n'est prévue dans cette région pourtant très agricole. Afin de pallier le déficit, il faudrait une météo typique du nord de la France, une pluie continue sur plusieurs mois, afin de recharger les sols.