Sécheresse : à Angers, un jardin où les plantes n'ont pas besoin d'eau

La France fait face depuis plusieurs semaines à un épisode de sécheresse inédit. Vendredi, la Première ministre Élisabeth Borne a même activé une cellule interministérielle de crise et plus d'une centaine de communes sont déjà privées d'eau potable.

Une situation qui met à mal la végétation, d'autant que plusieurs espaces verts doivent respecter des mesures de restriction d'eau. Mais du côté d'Angers dans le Maine-et-Loire, un jardin n'a pas à composer avec tous ces paramètres. Et pour cause : toutes les plantes qui s'y trouvent parviennent à survivre sans eau.

"Imiter ce qui se fait dans la nature"

"Il y a un jour peut-être où il n'y aura plus d'eau, donc anticipons", dit-on du côté de Terra Botanica, ce jardin angevin qui réussit à faire face à la sécheresse. Cela fait maintenant trois ans que cette question du manque d'eau est prise en compte dans cet espace vert. Boris Barré est paysagiste et insiste sur un secteur du parc un peu spécial : "Là nous allons au jardin sans eau. Peu importe les canicules que l'on a, il n'y a aucun arrosage", décrit-il.

Sous un soleil de plomb, les 700 mètres carrés de cet espace n'ont reçu aucune goutte d'eau depuis les dernières pluies. Malgré cela, l'ensemble est verdoyant. Il n'y a pourtant aucun besoin d'être un as du jardinage pour y parvenir.

"Il suffit d'imiter ce qui se fait dans la nature. Il y a des endroits sur la planète où il y a de la sécheresse et il y a des plantes qui poussent alors pourquoi ne pas les mettre dans un jardin. On peut acheter des plantes avec des enracinement beaucoup plus importants que ce qu'on va trouver dans des godets classiques. Ici, les plantes sont arrivées toute menue, mais avec un système racinaire qui faisait déjà une vingtaine de centimètres de profondeur", développe Boris Barré

"Dans nos villes, il y a besoin d'espaces verts"

Les végétaux n'ont pas attendu que l'homme se charge d'aller les nourrir en sous-sol. En somme : laissons la nature faire son œuvre, y compris maintenant en milieu urbain. "Dans nos villes, il y a besoin d'espaces verts. Autant ne pas s'installer une épine dans le pied en se disant 'j'achète un jardin, certes, mais ohlala qu'est ce que ça demande comme eau'".

Des jardins sans eau au cœur de nos agglomérations, voilà de quoi nourrir la réflexion du nouveau ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, ancien maire d'Angers à l'origine de Terra Botanica.