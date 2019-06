Sébastien, 35 ans, pratique le naturisme : "C'est devenu une philosophie de vie"

VOS EXPÉRIENCES DE VIE

En France, ils seraient un peu plus de 2,5 millions de Français a pratiqué le naturisme. Parmi eux, Sébastien, 35 ans, qui, avec son épouse, s'est laissé convaincre l'été dernier. Il raconte ce nouveau mode de vie à Olivier Delacroix sur Europe 1.

"Le naturisme est quelque chose qui m'a traversé la tête il y a deux à trois ans. L'été dernier, en vacances, il y avait une plage naturiste pas très loin de notre lieu de séjour. J'avais envie d'essayer. J'ai réussi à convaincre mon épouse et nous avons franchi le cap, sur une plage. Ma femme est assez réservée et pudique. Elle avait peur du jugement des autres à l'égard du corps. Les émissions que l'on voit à la télévision ne mettent pas du tout en avant le naturisme sous un bon jour, donc elle avait beaucoup d'appréhension.

Pour trouver la bonne plage, j'ai cherché sur Internet des avis, en parcourant les forums. Nous avons réussi à trouver une plage familiale, sans voyeurs, comme cela peut être le cas à certains endroits. Nous avons trouvé une superbe plage, un contexte familiale, un lieu très calme et sauvage.

Avec ma femme, nous avons deux garçons, de 8 et 11 ans. L'aîné n'a pas souhaité pratiquer le naturisme avec nous. On en a parlé avec lui. C'est un garçon très pudique et très réservé, c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à retirer son slip de bain. Nous allons réessayer cet été.

Entendu sur europe1 : Ce que j'aime dans le naturisme, c'est la liberté

À la maison, on essaye de le pratiquer dès qu'il fait un peu beau, dans le jardin. Cet été nous partons à Frontignan, dans le Sud, en Camargue. Nous allons essayer une nouvelle plage naturiste qui remplit les critères que nous souhaitons. Ce que j'aime dans le naturisme, c'est la liberté. Sentir le soleil sur sa peau, d'être sans vêtements. Vivre librement, tout simplement. Aujourd'hui, lorsque nous nous renseignons pour nos vacances, la présence d'une plage naturiste très proche est un critère. C'est devenu une philosophie de vie."