Législatives : ce candidat de Résistons ! veut mettre les parents naturistes... en prison

C'est une proposition qui n'est pas passée inaperçue. Candidat sous l'étiquette du parti de Jean Lassalle, Résistons !, dans le 1ère circonscription des Pyrénées-Orientales, Anthony Chiffre s'est emparé de Twitter pour dénoncer quelque chose qui l'offusque : le naturisme en famille. Début juin, il publie le tweet suivant : "Je souhaite condamner les familles pratiquant le naturisme avec leurs enfants à une peine de dix ans d'emprisonnement et au retrait de l'autorité parentale pour corruption de mineur et acte favorisant la prise de photo et vidéo pédopornographique, pour la protection des mineurs."

Une déclaration qui a fait bondir la Fédération française de naturisme. "On ne peut pas laisser passer cela. On ne laissera pas salir comme cela le naturisme", a confié Viviane Tiar, présidente de la Fédération. "C'est une première une telle prise de position. Nous avons immédiatement envoyé un courrier à Monsieur Lassalle."

"Il faut protéger les enfants", plaide Anthony Chiffre

Après la polémique, Anthony Chiffre a accordé une interview au quotidien régional L'Indépendant, où il nuance ses propos. "Je me suis peut-être mal exprimé dans mon tweet, et je m'en excuse auprès de la Fédération française de naturisme", a-t-il déclaré au journal. "Je ne voulais blesser personne. Mais, il me semble essentiel que l'on interdise que des mineurs soient exposés au naturisme, et parfois avec insistance. Pas par le retrait de l'autorité parentale, mais il faut protéger les enfants. Des photos qui circulent dans les réseaux pédopornographiques sont parfois prises sur les plages naturistes. Je ne condamne pas les naturistes, mais il faut protéger les enfants."

Visé par des menaces de mort, sans pouvoir toutefois démontrer le lien avec son tweet, Anthony Chiffre a annoncé vouloir déposer plainte. "J'ai reçu (...) dans ma boîte aux lettres des menaces de mort et des douilles de 9 millimètres. Je dépose plainte contre X et envoie un courrier au procureur de la République", a-t-il déploré.