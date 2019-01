L'unique restaurant naturiste de Paris ferme définitivement

L'unique restaurant naturiste de Paris a mis la clé sous la porte :"c'est avec un grand regret que l'on vous annonce la fermeture définitive du restaurant O'Naturel", écrivent les fondateurs sur leur site web. L'enseigne fermera ses portes le 16 février prochain, faute de clients en nombre suffisant.

Un peu plus d'un an après son ouverture. D'ici là, "nous nous laissons la possibilité à ceux qui voudraient tenter l'expérience ainsi que nos fidèles soutiens le temps de venir", explique Mike Saada dans les colonnes du Figaro, cofondateur du restaurant avec son frère Stéphane. Installé dans le 12ème arrondissement de Paris, O'Naturel avait ouvert ses portes en novembre 2017. Une fois passés par le vestiaire, les clients en costume d'Adam ou d'Eve pouvaient profiter d'une vingtaine de tables et d'une cuisine "bistronomique" avec des menus allant de 39 à 49 euros.

"Trop tôt" pour espérer prospérer. L'annonce de la fermeture n'est pas une surprise pour Cédric Amato, vice-président de l'Association des naturistes de Paris - et lui même client régulier. Selon lui, "c'est trop tôt" pour qu'un commerce soit dédié entièrement au naturisme. "Sur une année complète, on n'a pas assez de gens qui viennent dîner nu en pleine capitale."

Le naturisme urbain doit passer par des expériences éphémères "rattachées au plaisir et au partage", poursuit-il. À l'image de la visite naturiste au Palais de Tokyo en mai 2018, ou de l'ouverture pour les beaux jours d'un espace dédié au bois de Vincennes en 2017. Autre problème selon lui, l'absence d'habitués. "Se déshabiller pour aller manger, on ne le fait pas tous les quatre matins," commente-t-il. Dernier regret : le choix d'un quartier "résidentiel", "un peu limité", et l'absence d'un extérieur pour les beaux jours.