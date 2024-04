Sciences Po Paris : la région Île-de-France suspend ses financements à l'établissement

La Région Île-de-France tape du poing sur la table. Après le blocage de Sciences Po Paris vendredi par des étudiants pro-Palestine, qui ont obtenu un accord de leur direction, la présidente LR de la région, Valérie Pécresse, a annoncé sur X "suspendre tous les financements destinés à Sciences Po tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies dans l'école".

