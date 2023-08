Santé : une étude japonaise révèle des retards de développement chez les bébés à cause des écrans

Premier constat dans cette étude, beaucoup trop de bébés sont surexposés à la télévision, aux tablettes ou même aux jeux vidéo. Pour un tiers d'entre eux, c'est 1 à 2 heures par jour et cela va même plus loin. Pour 20 % d'entre eux, cela peut aller jusqu'à quatre heures.

Mais le plus inquiétant, c'est que ces chercheurs montrent qu'il y a une association entre ces durées excessives d'exposition et des retards de développement chez ces mêmes enfants à l'âge de deux ans. Une preuve de plus, s'il en fallait, que les écrans perturbent le cerveau des plus jeunes.

"Un d'éboulements d'images"

"La passivité du nourrisson devant l'écran empêche toute interaction. L'enfant va avoir un éboulement d'images qui va redescendre de son cerveau qui ne sera pas analysé, qui ne serviront pas et qui vont peut-être le bloquer dans cette progression des grands apprentissages : le langage, la sociabilisation, l'échange du regard, le toucher", explique le docteur Arnaud Pfersdorff, pédiatre à Strasbourg.

Si le zéro écran avant trois ans doit rester la règle, ce pédiatre concède que l'on peut évidemment montrer quelques photos sur un smartphone à un bébé ou même un petit dessin animé. Mais 5 à 10 minutes maximum et toujours en interactivité avec un adulte.