Santé : quelles bougies "naturelles" choisir pour décorer sa table de Noël ?

Il y a un siècle, on décorait le sapin avec des bougies fixées à la cire sur les branches de l’arbre. Symboles de paix et de lumière, celles-ci restent encore aujourd’hui des incontournables de la décoration de Noël et du réveillon du premier de l’an. Mais la magie de Noël ne doit pas nous faire oublier qu’elles présentent à la fois un risque d’incendie et un danger lié à leur composition, parfois douteuse.

Pour fabriquer des bougies, il existe trois types de cire : la cire végétale, la cire d’abeille et la cire minérale. Cette dernière est issue de la transformation des résidus solides du pétrole qui sont ensuite mélangés à différents parfums de synthèse et autres composés toxiques. Afin de la rendre plus blanche, de l’eau de Javel peut être ajoutée lors de sa fabrication. Cette dernière se dégage alors lors de la combustion de la bougie et il est facile de l’inhaler.

L'Ademe a prouvé que les bougies pouvaient nuire à la qualité de l’air intérieur

Une exposition prolongée peut provoquer l’irritation des voies respiratoires, ou même des cancers. L’Ademe a d’ailleurs publié en 2017 une étude portant sur les bougies et l’encens, qui révèle que leur utilisation peut grandement nuire à la qualité de l’air intérieur. Une bonne raison pour s’assurer de la composition des bougies que l’on achète, surtout lorsqu’on sait que la paraffine est la cire la plus utilisée !

Pour profiter de belles bougies naturelles, rien de tel que la cire d’abeille, une ressource renouvelable sans danger pour la santé humaine. Du côté de la cire végétale, là encore la prudence est de rigueur. De nombreux types de végétaux peuvent être utilisés lors de la conception de la cire : colza, myrte, soja ou même palme. Il est donc important de se renseigner sur les méthodes de production afin d’éviter les cires fabriquées à partir de végétaux traités chimiquement, modifiés génétiquement ou issus de pratiques favorisant la déforestation et la dégradation des écosystèmes. Attention aussi aux mélanges de cire, puisque certains fabricants n’hésitent pas à ajouter de la paraffine pour faire baisser le coût de production.