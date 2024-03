Sans enfants, Béatrice est aujourd'hui moquée car elle n'a pas de petits-enfants

>> Tous les soirs dans la Libre Antenne d'Europe 1, les auditeurs se confient et témoignent. Une difficulté, une mauvaise passe ou un moment de bonheur, notre Libre antenne est avant tout la vôtre. Au micro d'Olivier Delacroix ce soir-là, Béatrice, 69 ans, fustige les remarques de ses amis lui rappelant qu'elle n'a pas de petits-enfants, alors qu'elle avait déjà reçu plus jeune des critiques sur son absence d'enfants.

Impossibilité d'avoir des enfants

"Je n'ai pas pu avoir d'enfants. Cela m'a posé des problèmes tout au long de ma vie. Quand j'étais plus jeune, je ne pouvais pas en avoir, donc à ce moment-là, quand on me posait la question, je disais 'bon ben ça va'. Quand j'ai appris (que je ne pouvais pas faire d'enfants), j'ai vécu différemment avec mon compagnon de l'époque. Il m'a dit 'ce n'est pas grave, on fera autre chose'. On avait beaucoup de problèmes de jalousie parce que de ce fait-là, on vivait des choses que les autres ne pouvaient pas vivre, on voyageait beaucoup."

"Après, j'ai vraiment eu une période où j'étais révoltée, souvent dans des soirées, quand on abordait ce sujet. Mon compagnon savait que c'était un sujet très brûlant. Parfois, les soirées se passaient très mal. C'était du style 't'as pas d'enfants ?', 'ah, mais ça ne te fait rien ?', 't'as vraiment eu envie d'avoir un enfant, d'en adopter ?' Moi, je craquais. C'était vraiment très difficile."

Béatrice s'estime rejetée par ses amis

"Je me suis dit 'bon, plus tard, ça ira, cette période est finie'. Maintenant, j'ai 69 ans, et ça recommence de plus belle avec mes petits-enfants. C'est-à-dire 't'as pas de petits-enfants ? Ah bon ?' C'est dingue, c'est incroyable", s'emporte l'auditrice, qui s'estime rejetée par ses amis. "Je bouge beaucoup, je fais de la gym,... En plus, je suis fille unique."

Si son mari a eu trois enfants lors d'une précédente union, ces derniers ne lui parlent plus pour des raisons d'alcoolisme, précise Béatrice. "Vraiment, c'est la totale", désespère-t-elle au micro d'Olivier Delacroix. "Je fais tout pour rencontrer du monde, je fais pas mal d'activités, et c'est chaque fois quand je vais à la gym, que je me prépare dans le vestiaire, 'ah, c'était bien les vacances ? Et les petits-enfants ?'. C'est ça tout le temps... J'ai l'impression que c'est une exclusion, c'est terrible." Béatrice poursuit ici son témoignage dans la Libre antenne d'Europe 1.