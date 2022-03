Salon de l'agriculture : une édition pour «renouer le lien entre le consommateur et le producteur»

INTERVIEW

Ils vont bientôt regagner leur campagne. Les exposants du 58e Salon de l'agriculture vont plier bagages et ramener leurs animaux dans les prés ou dans les étables. Alain Pimpin, éleveur de vaches de race limousine en Haute-Vienne, était l'invité d'Europe Midi week-end ce dimanche. Cette année encore, il a reçu une récompense. Ça s'est passé jeudi, "lors du concours général de la race limousine", précise-t-il au micro de Lionel Gougelot. "Nous avons remporté un prix de championnat et un premier prix dans les taureaux", plus précisément un taureau de 475 kilos.

Quel sentiment alors que ce salon s'achève ? L'éleveur est "content d'avoir retrouvé le public", mais aussi "les autres éleveurs, toutes races [de vaches] confondues d'ailleurs". Il est également "toujours fier et heureux de faire la promotion de l'agriculture française" puisque lorsqu'il vient au Salon de l'agriculture, il "fait de la promotion pour notre élevage, mais on est aussi là pour promouvoir la race tout entière", assure-t-il.

Un engouement du public bien présent

Alors que cette année marquait le retour du Salon de l'agriculture, après une édition 2021 annulée en raison de la pandémie de Covid-19, l'engouement du public était bien présent. "On le voit de plus en plus, nos concitoyens sont vraiment heureux de voir que l'élevage français se porte bien, que l'élevage français travaille très bien", complète Alain Pimpin. "Et je crois que c'est heureux de pouvoir leur présenter des animaux de cette qualité, et pour eux de voir qu'on fait du bon travail." Selon l'éleveur haut-viennois, "la traçabilité est là, le travail est bien fait" donc "le consommateur est aussi présent", ce qui permet "de renouer des liens entre le consommateur et le producteur".

Dès ce soir donc, c'est la fin du Salon de l'agriculture : "On remballe, on revient tranquillement dans nos pénates", détaille Alain Pimpin, "heureux de se reposer quelques jours" parce que c'est "sportif". "Surtout que la nuit, il y a des gens qui font un peu la java, qui profitent de leurs demi-vacances", s'amuse-t-il, en ajoutant tout de même que parfois, "c'est un peu pénible".