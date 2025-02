Salon de l'Agriculture : Macron a-t-il réussi à rassurer ? «Pas vraiment», répond un agriculteur

Invité d'Europe 1 Midi Week-end, François Arnoux, agriculteur céréalier dans le sud de la Vendée, affirme que la visite d'Emmanuel Macron au Salon International de l'Agriculture, ne l'a pas rassuré. Il pointe les belles paroles, mais attend toujours "les actes dans nos fermes".

Des heurts, une foule qui scande "Macron démission", le Salon de l'Agriculture 2024 n'a pas été de tout repos pour Emmanuel Macron. Alors cette année, le chef de l'État a tenté de rassurer... sans succès à entendre la réponse de François Arnoux, agriculteur céréalier dans le sud de la Vendée. Rassuré ? "Pas vraiment", rétorque-t-il. "Depuis l'année dernière, il ne s'est pas passé beaucoup de choses. [Emmanuel Macron] parle bien, on a des paroles, mais on attend toujours les actes dans nos fermes."

"Des avancées"

Et si le professionnel reconnaît au micro de Lenaïg Monier "des avancées" avec l'adoption définitive de la loi d'orientation agricole, il pointe également des impasses qui "inquiètent". Notamment sur les revenus, la compétitivité, ou encore les normes. "On a déjà la machine Europe qui fabrique des normes et la machine française qui en transpose encore plus. Donc, il faut que ça s'arrête évidemment, et là, on sent que c'est encore très timide."