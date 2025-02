Salon de l'Agriculture : «On se dirige vers un plan de liquidation de l'agriculture», affirme le secrétaire général de la Coordination Rurale

Alors que s'ouvre le Salon International de l'Agriculture à Paris ce samedi, Christian Convers, le secrétaire général de la Coordination Rurale, affirme sur Europe 1 que la situation ne s'est pas améliorée. Il décrit un état d'esprit des agriculteurs entre dépit, amertume et colère.

De l'amertume, du dépit, voire de la colère. Le Salon de l'Agriculture s'ouvre ce samedi matin, sous de mauvais auspices. Un an après une édition marquée par un Emmanuel Macron chahuté en pleine gronde agricole, ce 61e rendez-vous se tient dans des conditions guère meilleures, voire pires, selon Christian Convers, le secrétaire général de la Coordination Rurale.

"Les agriculteurs sont amers et très inquiets"

"On va pas dire que la situation agricole s'est bien améliorée. En plus, on a eu des choses contre nous au niveau climatique et sanitaire cette année", résume-t-il au micro d'Europe 1 Matin week-end. "Les perspectives, il y a en a encore moins que l'année dernière, puisque l'accord Mercosur-UE est en phase de ratification... Les agriculteurs sont amers et très inquiets."

Une situation d'autant plus compliquée que malgré des négociations et "des points de convergence avec les ministres", "kil n'y a rien qui se concrétise". "On dirait qu'ils n'ont plus aucun levier pour faire quoi que ce soit. Donc on dirait qu'on se dirige vers un plan de liquidation de l'agriculture qui est consenti. Face à ça, il y a du dépit, et puis il peut y avoir de la colère."

De là à ce que les scènes de chaos de l'an dernier se reproduisent ? "Ce n'est ni dans l'intérêt du président de la République, ni dans le nôtre", répond le bonnet jaune.