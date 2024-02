Salon de l'agriculture : les exposants veulent échanger dans le calme avec les politiques présents sur place

Le calme après la tempête. Après les huées et les manifestations qui dégénèrent, le Salon de l'agriculture a retrouvé son ambiance habituelle ce lundi matin à Paris. Les agriculteurs sont arrivés tôt afin de préparer le concours général agricole, loin des préoccupations politiques omniprésentes dans le secteur. Manon, 19 ans, agricultrice, ne lâche pas du regard Rockstar sa vache laitière de race brune qui dans 1h30 participera à la première compétition de la journée.

"On reste derrière et dès qu'elle défèque, on retire avec la fourche directement la bouse pour ne pas qu'elle se salisse. Il faut aussi contrôler le lait qu'elle a dans les mamelles, pour que le juge les voit pleines. La qualité première de Rockstar c'est justement la mamelle. Il ne faut pas stresser, elle le sent après et ça ne marche pas", explique au micro d'Europe 1 l'éleveuse. Le concours s'annonce disputé avec une seulement une chance sur seize de remporter la médaille d'or.

Des agriculteurs qui veulent rencontrer les politiques

Dimanche soir, le Premier ministre, Gabriel Attal, a déclaré que le Salon n'était pas "un cirque médiatique". Une attaque directe à Jordan Bardella qui a été accueilli très chaleureusement par les agriculteurs qui demandent à rencontrer les politiques. La France insoumise, la Parti socialiste et Renaissance sont attendus ce lundi sur la maquette verte du salon. Tous recevront la même demande de la part d'Alain, 51 ans : "Des prix rémunérateurs. On est des éleveurs laitiers et la seule chose qui nous sauvera, c'est un prix. Quelques centimes sur un litre de lait ça a un impact énorme". Les producteurs laitiers manifesteront dès 10 heures devant le Salon à la porte de Versailles.