Salon de l'agriculture : retour au calme, après un week-end sous haute tension

Une ambiance conviviale. Au lendemain d'un week-end particulièrement tendu aux Salon de l'agriculture à Paris, entre manifestations et huées contre le président de la République Emmanuel Macron, le calme est finalement revenu ce lundi. Si le Salon reste un terrain favorable pour la campagne des politiciens, les agriculteurs eux, en profitent pour échanger avec les consommateurs.

Un retour à la normale que salue Adrien Lefèvre, producteur laitier dans les Ardennes : "On est plus dans l’échange, on est avec les consommateurs, on fait des distributions de lait... On retrouve l’ambiance du Salon", a-t-il déclaré, avant d'ajouter que "même s’ils sont en colère, les agriculteurs sont parfaitement conscients que les consommateurs sont notre meilleur atout".

Une certaine tension qui persiste

Au long des allées, les visiteurs s’arrêtent le temps d’un selfie avec Oreillette, la vache normande mascotte 2024 du Salon. C'est le cas de Jeanne, qui a hésité à venir après les évènements de samedi, mais sa fille de 8 ans a insisté. "C’est surtout une manière de découvrir la vie autre part qu’à Paris et soutenir aussi nos agriculteurs, montrer que même loin des champs, on pense à eux", estime la mère.

Une ambiance conviviale même si une certaine tension semble persister chez les agriculteurs après plusieurs semaines de crise. Une image, ce cercueil peint en bleu, blanc et rouge dressé dans une allée avec cette inscription : "trop de textes, trop de normes, les agriculteurs en colère".