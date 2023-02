Salon de l'Agriculture 2023 : le numérique, un allié précieux pour les agriculteurs

Au Salon de l'Agriculture, c'est un aspect qui prend un peu plus d'ampleur chaque année : les innovations. La tech est au cœur de la transformation du secteur. Et sur le salon, cette évolution est incarnée par le stand de La Ferme Digitale, qui réunit ces nouveaux acteurs et permet d'attirer de jeunes talents vers le secteur agricole.

Un secteur en pleine évolution

En 2016, il n'y avait que cinq start-ups dans l'association La Ferme Digitale. Maintenant, il y a 120 membres et la taille du stand sur le Salon de l'Agriculture a été multipliée par huit. Un dynamisme salué par Jérôme Le Roy, le président de La Ferme Digitale. "La France est le troisième pays créateur de start-up en agritech par rapport au nombre d'habitants. L'historique agricole de la France et les enjeux que rencontrent les agriculteurs français donnent envie", précise-t-il. L'agritech c'est notamment l'intelligence artificielle au service des agriculteurs. Changement climatique, performances environnementales des exploitations agricoles, bien être animal, voilà des enjeux qui permettent d'attirer de nouveaux profils.

"Le secteur est en pleine évolution avec plus d'un milliard d'euros levé depuis 2016. Cela favorise aussi les embauches de talents et le fait que l'agritech devienne un secteur attractif pour des talents qui, historiquement, aillaient plutôt dans des domaines comme la finance, l'immobilier ou le marketing", souligne Jérôme Le Roy. Chaque mois, sur le site internet de La Ferme Digitale, apparaît une centaine de nouvelles offres d'emploi.